Прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Вильярреал»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч испанской Примеры «Барселона» — «Вильярреал».
Ставка: победа «Барселоны» за 1.52.
«Барселона» мощно провела полуторамесячный стартовый отрезок. В этом промежутке она проиграла лишь в одной встрече — с «Баварией» (0:2) в ЛЧ — и лишь раз сыграла вничью — с «Райо Вальекано» (0:0) в Примере. В остальных играх подопечные Хави побеждали с существенной разницей в счёте. Солидно.
10 лучших прогнозов на сегодня.
В октябре сине-гранатовые не особо радуют результатами. В Лиге чемпионов в двухматчевой серии с «Интером» они набрали лишь одно очко (3:3, 0:1), а в чемпионате Испании потерпели поражения в «класико» (1:3) и минимально переиграли «Сельту» (1:0).
«Барселона» в Примере превосходит своих оппонентов в большинстве в атакующих показателях. Команда контролирует 64,7% встречи: действует 44% игрового времени в середине поля и ещё 36% — у штрафной соперников. Футболисты выполняют по 17,9 удара, из которых 6,6 приходится в створ ворот (второй и первый результат). Роберт Левандовски и его одноклубники забили 22 мяча, а польский форвард принял непосредственное участие в 12 результативных действиях — забил девять голов и отдал три ассиста.
Марк-Андре тер Штеген суммарно отразил 84% из 25 ударов в створ его ворот в Примере. Лишь «Вильярреал» пропустил меньше. Херонимо Рульи парировал 89,66% из 29 ударов, нанесённых в створ его ворот — три мяча в пассиве.
Рекомендуем ставку на победу «Барселоны» за 1.52.
Экспресс с коэффициентом 4.78.
Прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» с коэффициентом 8.00.
Эли Даса: Захарян — талант, он играл бы в стартовом составе «Челси».
«Ференцварош» Черчесова уступил клубу третьего дивизиона в Кубке Венгрии.
- 19 октября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:56
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
05:45
- 18 октября 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:30