Прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Вильярреал»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч испанской Примеры «Барселона» — «Вильярреал».



Ставка: победа «Барселоны» за 1.52.



«Барселона» мощно провела полуторамесячный стартовый отрезок. В этом промежутке она проиграла лишь в одной встрече — с «Баварией» (0:2) в ЛЧ — и лишь раз сыграла вничью — с «Райо Вальекано» (0:0) в Примере. В остальных играх подопечные Хави побеждали с существенной разницей в счёте. Солидно.



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В октябре сине-гранатовые не особо радуют результатами. В Лиге чемпионов в двухматчевой серии с «Интером» они набрали лишь одно очко (3:3, 0:1), а в чемпионате Испании потерпели поражения в «класико» (1:3) и минимально переиграли «Сельту» (1:0).



«Барселона» в Примере превосходит своих оппонентов в большинстве в атакующих показателях. Команда контролирует 64,7% встречи: действует 44% игрового времени в середине поля и ещё 36% — у штрафной соперников. Футболисты выполняют по 17,9 удара, из которых 6,6 приходится в створ ворот (второй и первый результат). Роберт Левандовски и его одноклубники забили 22 мяча, а польский форвард принял непосредственное участие в 12 результативных действиях — забил девять голов и отдал три ассиста.



Марк-Андре тер Штеген суммарно отразил 84% из 25 ударов в створ его ворот в Примере. Лишь «Вильярреал» пропустил меньше. Херонимо Рульи парировал 89,66% из 29 ударов, нанесённых в створ его ворот — три мяча в пассиве.



Рекомендуем ставку на победу «Барселоны» за 1.52.



Экспресс с коэффициентом 4.78.



Прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» с коэффициентом 8.00.



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