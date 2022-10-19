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Прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ

Прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.47.

С ПСВ англичанам будет очень сложно засушить матч, так как они это сделали в двух последних играх. Даже с учётом потерь команда ван Нистелроя умеет демонстрировать результативный футбол и вынуждать соперника играть по их правилам. У гостей в отличной форме сейчас Гакпо, Тиль и Эль-Гази, они запросто могут пробить любую оборону. Особенно если Артета снова будет экспериментировать с этой линией.

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«Арсенал» сейчас вышел на серию из шести побед подряд, в очередной раз оправдывая все авансы, которые команде выдали ещё в начале сезона. Иногда «канониры» играют не так мощно и зрелищно, как раньше, но с подходящим соперником вполне могут порадовать нас результативным матчем. Две последние игры с «Лидсом» и «Будё-Глимт», скорее, исключение из правил, обычно «канониры» после одного гола стремятся продолжить забивать, а не сохранить результат любой ценой.

Отсюда можно сделать предположение, что при помощи ПСВ хозяева прервут череду скучных матчей и порадуют нас голами. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 2.47.

Экспресс с коэффициентом 4.78.

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