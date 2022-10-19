Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.47.
С ПСВ англичанам будет очень сложно засушить матч, так как они это сделали в двух последних играх. Даже с учётом потерь команда ван Нистелроя умеет демонстрировать результативный футбол и вынуждать соперника играть по их правилам. У гостей в отличной форме сейчас Гакпо, Тиль и Эль-Гази, они запросто могут пробить любую оборону. Особенно если Артета снова будет экспериментировать с этой линией.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Арсенал» сейчас вышел на серию из шести побед подряд, в очередной раз оправдывая все авансы, которые команде выдали ещё в начале сезона. Иногда «канониры» играют не так мощно и зрелищно, как раньше, но с подходящим соперником вполне могут порадовать нас результативным матчем. Две последние игры с «Лидсом» и «Будё-Глимт», скорее, исключение из правил, обычно «канониры» после одного гола стремятся продолжить забивать, а не сохранить результат любой ценой.
Отсюда можно сделать предположение, что при помощи ПСВ хозяева прервут череду скучных матчей и порадуют нас голами. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 2.47.
Экспресс с коэффициентом 4.78.
Прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» с коэффициентом 8.00.
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