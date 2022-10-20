«Арсенал» — ПСВ: эксперты назвали шансы команд в матче Лиги Европы

20 октября состоится перенесённый матч Лиги Европы «Арсенал» – ПСВ. Начало запланировано на 20:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.54. Успех голландцев оценивается в 5.90. На ничью дают коэффициент 4.80.
Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — ПСВ должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.60.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.
Экспресс с коэффициентом 4.78.
Прогноз на матч «Арсенал» — ПСВ с коэффициентом 2.47.
Эли Даса: Захарян — талант, он играл бы в стартовом составе «Челси».
«Ференцварош» Черчесова уступил клубу третьего дивизиона в Кубке Венгрии.
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