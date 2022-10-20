«Барселона» — «Вильярреал»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Барселона» — «Вильярреал».
Ставка: ТМ 3 за 1.90.
«Барселона» отлично выглядит при Хави и вполне закономерно возглавляла таблицу до встречи в «эль класико» с «Реалом», где сыграла весьма скромно по всем параметрам. Однако в последних турах сине-гранатовые стали более прагматичны и добывали свои победы исключительно на классе, выигрывая минимально. Вероятнее всего, связано это с тем, что команде приходится бороться на нескольких фронтах и в Лиге чемпионов ситуация у каталонцев довольно незавидная. Стоит отметить, что им вскоре принимать «Баварию», где нужна исключительно победа для сохранения шансов на плей-офф.
Экспресс с коэффициентом 4.53.
Что касается «Вильярреала», то клуб очень неплохо идёт по сезону в целом и смотрится довольно организованно и стабильно. Да, в последних турах результаты «жёлтой субмарины» не радовали фанатов, но хорошая игра в обороне в матче с «Осасуной» добавляет оптимизма перед выездом к гранду. Не будем забывать и о том, что в прошлом сезоне команда обыграла соперника на «Камп Ноу» и явно будет стремиться повторить своё достижение.
На мой взгляд, встреча пройдёт в сложной атмосфере и будет насыщена единоборствами на всех участках поля. Сине-гранатовые имеют преимущество в виде своего поля, но по классу противник не сильно уступает, да и ротация у каталонцев, вероятнее всего, будет немалая. Я считаю, что клубы попытаются чисто сыграть в обороне и не стоит ждать голевой феерии от противостояния», — сказал Мостовой.
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Прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал» с коэффициентом 2.65.
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