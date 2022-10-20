«Сочи» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Урал» в 4-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Урала» с форой (0) за 3.32.
«Сочи» как-то странно отнёсся к Кубку России в этом сезоне. В трёх турах сплошные поражения. Матч с «Уралом» вроде бы последняя возможность зацепиться, но впереди игра с «Зенитом» в чемпионате, возрастным лидерам отдых сейчас не помешал бы. Сложно сказать, по какому пути пойдёт тренерский штаб сочинцев. Но не думаю, что после неудачной игры в Самаре выставят всю основу, изменения обязательно будут.
Экспресс с коэффициентом 4.53.
А «Урал» сейчас на ходу. Он выигрывает матч за матчем, улучшил положение в чемпионате, а в Кубке у него шесть очков — комфортная ситуация. Возможно, Гончаренко кому-то и даст перевести дух, но матч в четверг, а предыдущий был аж в пятницу, так что изменения будут минимальными. Команда в отличном эмоциональном состоянии, хочет побеждать и дальше. Может быть, дадут игровое время Бикфалви, который восстановился после травмы. В общем, не думаю, что такой «Урал» — подарок для «Сочи».
Хочу здесь рискнуть и поставить на победу «Урала» с форой (0). Когда идёт, есть правильный настрой — игра даётся, команду сложно остановить», — сказал Титов.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал» с коэффициентом 2.65.
Лаксальт: не могу представить «Динамо» в итальянской Серии А.
Путин ввёл режим среднего реагирования. Как это отразится на РПЛ и ФНЛ?
Московское «Торпедо» одержало первую победу при Талалаеве.
- 20 октября 2022
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 19 октября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:56
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00