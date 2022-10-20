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«Сочи» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

«Сочи» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Урал» в 4-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Урала» с форой (0) за 3.32.

«Сочи» как-то странно отнёсся к Кубку России в этом сезоне. В трёх турах сплошные поражения. Матч с «Уралом» вроде бы последняя возможность зацепиться, но впереди игра с «Зенитом» в чемпионате, возрастным лидерам отдых сейчас не помешал бы. Сложно сказать, по какому пути пойдёт тренерский штаб сочинцев. Но не думаю, что после неудачной игры в Самаре выставят всю основу, изменения обязательно будут.

Экспресс с коэффициентом 4.53.

А «Урал» сейчас на ходу. Он выигрывает матч за матчем, улучшил положение в чемпионате, а в Кубке у него шесть очков — комфортная ситуация. Возможно, Гончаренко кому-то и даст перевести дух, но матч в четверг, а предыдущий был аж в пятницу, так что изменения будут минимальными. Команда в отличном эмоциональном состоянии, хочет побеждать и дальше. Может быть, дадут игровое время Бикфалви, который восстановился после травмы. В общем, не думаю, что такой «Урал» — подарок для «Сочи».

Хочу здесь рискнуть и поставить на победу «Урала» с форой (0). Когда идёт, есть правильный настрой — игра даётся, команду сложно остановить», — сказал Титов.

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