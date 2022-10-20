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«Зенит» — «Крылья Советов»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России 20 октября

«Зенит» — «Крылья Советов»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России 20 октября
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.99.

«Зенит» отлично начал новый сезон в чемпионате и практически не замечает сопротивления от своих соперников, по праву возглавляя общий зачёт с огромным отрывом от ближайшего преследователя. Однако в Кубке страны питерцы пока совершенно не впечатляют и третье место в группе явно не соответствует их амбициям и классу. Команда, вероятнее всего, будет играть исключительно на победу в очередном кубковом поединке для реабилитации перед собственными трибунами.

Экспресс с коэффициентом 4.53.

Что касается «Крыльев Советов», то клуб довольно успешно идёт в Кубке России, но пока далёк от идеальных позиций в чемпионате. Да, самарцы смогли в прошлом туре одолеть грозный «Сочи», но это больше похоже на случайность. Коллектив неплохо укомплектован, но пока так и не может обрести стабильность, выстреливая изредка в ответственных встречах.

Я считаю, что в этой паре не стоит ждать интриги и всё завершится весьма предсказуемо. «Зенит» на порядок мощнее оппонента и играет дома при поддержке своих трибун. Да, самарцам вполне по силам забить, но это, на мой взгляд, максимум, что им удастся сделать. Питерцы будут опасны до финального свистка и смогут добыть крупную победу», — сказал Мостовой.

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