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«Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз Артёма Батрака на матч КХЛ в Москве

«Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз Артёма Батрака на матч КХЛ в Москве
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Экс-хоккеист, обладатель Кубка Харламова Артём Батрак сделал ставку на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» (Москва) – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.75.

«Скажу сразу, что на «Локомотив» очень хороший коэффициент, и, учитывая, что он побеждает в последних матчах, можно сказать, что команда на ходу.

Экспресс с коэффициентом 4.53.

У «Динамо» два поражения подряд, к тому же после матча с ЦСКА в список травмированных отправились ведущий защитник Менелл и нападающий Ефремов, который играет постоянно.

К тому же есть статистика, что команды Кудашова в конце октября выдавали серию поражений. Мне кажется, что коэффициент на «Локомотив» настолько сладкий, что его надо брать», — сказал Батрак.

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