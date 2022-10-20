«Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз Артёма Батрака на матч КХЛ в Москве

Экс-хоккеист, обладатель Кубка Харламова Артём Батрак сделал ставку на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» (Москва) – «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» за 2.75.
«Скажу сразу, что на «Локомотив» очень хороший коэффициент, и, учитывая, что он побеждает в последних матчах, можно сказать, что команда на ходу.
Экспресс с коэффициентом 4.53.
У «Динамо» два поражения подряд, к тому же после матча с ЦСКА в список травмированных отправились ведущий защитник Менелл и нападающий Ефремов, который играет постоянно.
К тому же есть статистика, что команды Кудашова в конце октября выдавали серию поражений. Мне кажется, что коэффициент на «Локомотив» настолько сладкий, что его надо брать», — сказал Батрак.
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