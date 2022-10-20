«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Алексея Гасилина на игру Кубка России

Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» в рамках группового раунда Кубка России.
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.53.
«Кубок России, 4-й тур, ответный матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Первый матч «Зенит» проиграл «Крыльям», причём по делу, хоть у «Зенита» и был неоптимальный состав, они считались явными фаворитами, но «Крылья» показали отличную игру в защите и смогли использовать свои моменты.
У «Крыльев Советов» очень молодой состав и стабильно играть тяжело. Но прям явных провалов нет, может, 2:5 от «Спартака» только, однако в последнем туре чемпионата классно сыграли с «Сочи» и добились победы со счётом 2:0. Классный гол забил Пиняев. Вот за ним очень интересно наблюдать, ведь он считается одним из главных талантов нашей страны. Думаю, с «Зенитом» постарается показать себя во всей красе, не так давно ходили слухи, что «Зенит» проявлял интерес к Сергею.
Экспресс с коэффициентом 4.53.
Поговорим о «Зените», но только коротко. Все всё понимают. Команда после лёгкого спада нащупала свою игру. В прошлом туре переехала «Нижний» со счётом 3:0. Тот маленький спад выдался на игру со «Спартаком», где питерцы уступили 0:3.
Да и в игре с «Факелом» просто не удалось реализовать свои моменты. «Крылья» нанесли одно из первых поражений «Зениту». Хозяева наверняка захотят взять реванш, поэтому мой прогноз — победа хозяев с учётом форы (-1)», — сказал Гасилин.
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