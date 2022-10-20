«Динамо» Москва — «Локомотив»: ставка Дарьи Мироновой на матч КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Локомотив».



Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.78.



«Продолжаю хвалить вратарскую бригаду «Динамо» в этом сезоне. Коновалов всегда был хорошим вратарём, но после временной потери игровой практики и уверенности ему нужна была перезагрузка. Сгонял в Северную Америку, осмыслил и теперь тащит москвичей.



Экспресс с коэффициентом 10.0.



Первая встреча этих соперников завершилась победой гостей из Ярославля 3:1. Коновалов-Бочаров выступали перед бывшими болельщиками и руководителями. В предсезонном матче «Локомотив» также был успешнее. Хоккей, который показывают команды, рассчитан сугубо на результат, и, если вратари не разнервничаются, вряд ли стоит ожидать больше пяти шайб на двоих.



Динамовцы проиграли два матча подряд, взяв очко против «Сибири», но если смотреть последние пять игр, видим три поражения и три матча с буллитами. Ожидаемо хорошо идут Рашевский, О’Делл, Джиошвили. Если в начале сезона Кудашов, скрипя зубами, ставил Сушко в состав, то сейчас игровое время средненького нападающего более-менее стабилизировалось. Вообще, в ростере москвичей есть много игроков, вызывающих вопросы, но пока команда даёт результат, их задавать никто не будет.



«Локомотив» движется на четырёх победах подряд, забросив по три шайбы в каждой из тех игр в основное время. В семи встречах лишь одно поражение, и то по буллитам. Стабильно играет Иванов, его можно ставить в пример всем. Трудяга давно заслужил доверие. Шалунов набрал лишь на одно очко больше этого недооценённого дарования (12).



В целом этот сезон слишком непредсказуем и не поддаётся никакой логике и подсчётам. Тренерам нужен результат, никто не готов рисковать, болтики закручены. Никитин верит в оборону, хоккей Кудашова сложно назвать современным, поэтому я бы рассчитывала на минимум шайб. Но, как и написано выше, многое будет зависеть от настроя вратарей.



Больше двух поражений подряд динамовцы не испытывали. Пора бы разобраться в этой ситуации. Успех хозяев при любом раскладе», — сказала Миронова.



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