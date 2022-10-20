«Барселона» — «Вильярреал»: прогноз Василия Уткина на игру Примеры

Известный журналист и ведущий Василий Уткин дал прогноз на матч Примеры «Барселона» – «Вильярреал».
Ставка: счёт 2:0 после двух забитых мячей за 2.30.
«Каталонцы удачно играют с «Вильярреалом» в любой форме и при любом тренере. Уступили только в последнем туре прошлого чемпионата, когда лишились турнирной мотивации. После поражения в Мадриде «Барса» примется за полноценный штурм «подводной лодки» и организует два первых гола в этом матче. Так складывались четыре из пяти последних встреч на «Камп Ноу», — сказал Уткин.
Экспресс с коэффициентом 4.53.
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Прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал» с коэффициентом 2.65.
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