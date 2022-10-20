Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Вильярреал»: прогноз Василия Уткина на игру Примеры

«Барселона» — «Вильярреал»: прогноз Василия Уткина на игру Примеры
Комментарии

Известный журналист и ведущий Василий Уткин дал прогноз на матч Примеры «Барселона» – «Вильярреал».

Ставка: счёт 2:0 после двух забитых мячей за 2.30.

«Каталонцы удачно играют с «Вильярреалом» в любой форме и при любом тренере. Уступили только в последнем туре прошлого чемпионата, когда лишились турнирной мотивации. После поражения в Мадриде «Барса» примется за полноценный штурм «подводной лодки» и организует два первых гола в этом матче. Так складывались четыре из пяти последних встреч на «Камп Ноу», — сказал Уткин.

Экспресс с коэффициентом 4.53.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал» с коэффициентом 2.65.

Дэнни Миллз: поведение Роналду — абсолютный позор.

«Манчестер Юнайтед» в четвёртый раз подряд обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ.

Зинедин Зидан: Бензема — лучший нападающий в истории Франции.

«Барселона» — «Вильярреал». Хави никуда не уйдёт «Барселона» — «Вильярреал». Хави никуда не уйдёт
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022