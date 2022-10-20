«Динамо» Москва — «Локомотив»: ставка Германа Титова на встречу КХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» (Москва) – «Локомотив».



Ставка: ТМ 4.5 за 1.69.



«Месяц назад эти соперники уже встречались в Москве, и тогда «Динамо» потерпело безоговорочное поражение. Никитин смог связать атаку бело-голубых по рукам и ногам, моментов хозяева в той встрече создали минимум.

Есть ощущение, что сегодня тот сценарий повторится в точности. Команда Кудашова любит бежать, терпеть и ждать своего шанса. Но эти рецепты могут сработать в матчах с соперниками вроде «Магнитки». А «Локомотив» — такой же брат-близнец, только класс игроков выше и главный тренер намного опытнее.



Экспресс с коэффициентом 11.0.



Единственную надежду на зрелищность даёт лишь вратарский фактор. Бригады обеих команд входят в число самых нестабильных в лиге. И всё же не стал бы рисковать и ожидать голкиперских ошибок.

Вряд ли соперники забьют больше четырёх раз на двоих. Так что выбираю ставку ТМ 4.5», — сказал Титов.



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