«Барселона» — «Вильярреал»: прогноз Дениса Наливайко на игру чемпионата Испании

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 10-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Вильярреал».
Ставка: ТМ 3 за 1.90.
«Испанская Ла Лига, мидвик. Тяжелейший октябрь для «Барселоны» продолжается. После «эль класико» команда приезжает на родной стадион. Понятно, что будет презентация лучшего игрока – Роберта Левандовского и презентация лучшего молодого игрока по мнению France Football – Гави. Всё равно футбольное настроение не самое лучшее. В Лиге чемпионов фиаско, в «эль класико» фиаско. Давление со стороны журналистов на Хави и Жоана Лапорту возрастает.
Экспресс с коэффициентом 4.53.
Надо понимать, что «Вильярреал» — это крайне тяжёлый соперник. Да, в последних пяти встречах всего лишь одна победа, но здесь нужно понимать, что «жёлтая субмарина» играет очень грамотно. «Вильярреал» на текущий момент пропустил всего лишь три мяча, и это лучший показатель в Примере. Я вообще не думаю, что нас ждёт голевая игра, исходя из вот этой статистики. А вот букмекеры предлагают неплохие котировки на меньше. Беру итоговый тотал меньше 3 мячей за 1.90», — сказал Наливайко.
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Прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал» с коэффициентом 2.65.
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