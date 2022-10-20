«Лестер» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Лестер» — «Лидс».
Ставка: «Лидс» не проиграет за 1.73.
«Если Брендан Роджерс поставил перед командой задачу на прошедший матч с «Кристал Пэлас» ни в коем случае не пропустить, то его команда выполнила её на все сто. «Лисы» сыграли непривычно организованно, почти ничего не позволили соперникам у своих ворот, но и сами при этом выглядели достаточно скромно в атаке. Если это новая концепция игры «Лестера», то против ещё одного соперника, опасного в контратаках, стоит ждать примерно такой же осторожной игры. К тому же без дисквалифицированного Мэддисона.
Экспресс с коэффициентом 4.53.
«Лидс» не выигрывает уже шесть матчей, а в последних трёх играх забил всего раз. При этом нельзя сказать, что йоркширцы выглядят слабо. В каждой из этих встреч команда Джесси Марша пыталась играть от себя, включая матч с «Арсеналом», была активна, немало создавала. Но с завершением атак было не всё ладно.
Рискну предположить, что «Лидс» удивит своей игрой в Лестере и как минимум там не проиграет. По крайней мере, в последние недели йоркширцы выглядят интереснее», — сказал Петросьян.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал» с коэффициентом 2.65.
Дэнни Миллз: поведение Роналду — абсолютный позор.
«Манчестер Юнайтед» в четвёртый раз подряд обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ.
Зинедин Зидан: Бензема — лучший нападающий в истории Франции.
- 20 октября 2022
-
17:30
-
17:15
-
17:02
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 19 октября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:56
-
16:00