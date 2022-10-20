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«Лестер» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Лестер» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Лестер» — «Лидс».

Ставка: «Лидс» не проиграет за 1.73.

«Если Брендан Роджерс поставил перед командой задачу на прошедший матч с «Кристал Пэлас» ни в коем случае не пропустить, то его команда выполнила её на все сто. «Лисы» сыграли непривычно организованно, почти ничего не позволили соперникам у своих ворот, но и сами при этом выглядели достаточно скромно в атаке. Если это новая концепция игры «Лестера», то против ещё одного соперника, опасного в контратаках, стоит ждать примерно такой же осторожной игры. К тому же без дисквалифицированного Мэддисона.

Экспресс с коэффициентом 4.53.

«Лидс» не выигрывает уже шесть матчей, а в последних трёх играх забил всего раз. При этом нельзя сказать, что йоркширцы выглядят слабо. В каждой из этих встреч команда Джесси Марша пыталась играть от себя, включая матч с «Арсеналом», была активна, немало создавала. Но с завершением атак было не всё ладно.

Рискну предположить, что «Лидс» удивит своей игрой в Лестере и как минимум там не проиграет. По крайней мере, в последние недели йоркширцы выглядят интереснее», — сказал Петросьян.

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