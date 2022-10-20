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ЧМ-2022 по футболу: дата начала турнира, когда старт чемпионата

ЧМ-2022 по футболу: дата начала турнира, когда старт чемпионата
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22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль.

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Чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке. Финальный матч состоится 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей. Из-за сильной летней жары в Катаре этот чемпионат мира будет проходить с конца ноября до середины декабря.

Матчи ЧМ-2022 пройдут на восьми стадионах в пяти городах.

Экспресс с коэффициентом 4.53.

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