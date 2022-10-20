«Зенит» — «Крылья Советов»: во сколько начало, прямая трансляция матча Кубка России

20 октября состоится матч Кубка России «Зенит» – «Крылья Советов». Начало запланировано на 20:30 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.38. Успех воронежцев оценивается в 8.40. На ничью дают коэффициент 5.50.
Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Крылья Советов» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.43.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.
Экспресс с коэффициентом 4.53.
Прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал» с коэффициентом 2.65.
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