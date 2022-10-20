«Ювентус» — «Эмполи»: когда матч Серии А, во сколько начало, где смотреть

21 октября состоится матч Серии А, в котором сыграют «Ювентус» и «Эмполи». Начало запланировано на 21:45 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.43. Успех гостей оценивается в 8.40. На ничью дают коэффициент 4.80.
Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Эмполи» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.02.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.04.
Экспресс с коэффициентом 4.78.
Прогноз на матч «Ювентус» — «Эмполи» с коэффициентом 2.05.
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