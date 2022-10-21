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ЦСКА — «Автомобилист»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ

ЦСКА — «Автомобилист»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ
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21 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют ЦСКА и «Автомобилист». Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.

Экспресс с коэффициентом 4.98.

Армейцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 1.81. Шансы уральцев оценены в 4.10. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.90.

Эксперты считают, что матч ЦСКА — «Автомобилист» будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.55, а на ТМ 4.5 дают 2.45.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.11. Победа команды Сергея Фёдорова с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.42, а на успех «Автомобилиста» можно поставить за 2.85.

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