«Динамо» Москва — «Локомотив»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт

В Москве в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Динамо» принимало на своём льду «Локомотив». Победу со счётом 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) одержали гости.
Экспресс с коэффициентом 4.98.
В первом периоде на восьмой минуте счёт в матче открыл нападающий москвичей Джордан Уил с передач Максима Сушко и Павла Кудрявцева.
На четвёртой минуте второго периода счёт сравнял форвард гостей Александр Полунин. На пятой минуте Степан Никулин с передач Георгия Иванова и Даниила Мисюля вывел «Локомотив» вперёд. На 11-й минуте второго периода третью шайбу в ворота «Динамо» забросил Егор Коршков с передач Артура Каюмова и Сергея Андронова.
На первой минуте третьего периода Александр Полунин с передач Павла Красковского и Даниила Мисюля сделал счёт 4:1. Спустя три минуты вторую шайбу «Динамо» забросил Иван Муранов с передачи Сергея Бойкова.
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