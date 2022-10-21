«Арсенал» – ПСВ: результат матча Лиги Европы, как сыграли, какой счёт, кто забил

Лондонский «Арсенал» обыграл на своём поле нидерландский ПСВ в перенесённом матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0.
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Единственный гол был забит во втором тайме. На 71-й минуте отличился швейцарский полузащитник Гранит Джака. Голевой передачей отметился японский защитник хозяев Такэхиро Томиясу.
«Арсенал» выиграл все четыре матча в рамках турнира. Лондонцы набрали 12 очков и закрепились на первом месте в таблице группы А. Следующий матч в Лиге Европы английский клуб проведёт 27 октября. Соперником «Арсенала» снова станет ПСВ, на этот раз матч состоится на домашней арене нидерландской команды в Эйндховене.
Экспресс с коэффициентом 4.98.
Прогноз на матч «Ювентус» — «Эмполи» с коэффициентом 2.05.
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