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«Адмирал» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Адмирал» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — «Спартак».

Ставка: победа «Адмирала» в матче за 1.99.

«Адмирал» весьма неплохо провёл выездную сессию, выиграв два матча из трёх, и начал домашнюю победой над «Витязем». Поэтому нахождение приморцев в зоне плей-офф Восточной конференции выглядит сейчас вполне закономерным.

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У красно-белых дела сильно хуже. Они проиграли четыре матча из последних пяти и имеют на старте своего дальневосточного турне действующую серию из двух поражений. При этом статистика личных встреч во Владивостоке практически равная – 4-3 в пользу «Спартака», что говорит об умении москвичей играть на узких площадках на фоне временной акклиматизации.

Но у «Спартака» самый суровый из всех возможных вариантов дальневосточного турне: сразу во Владивосток без «ступенек» в виде Новосибирска или Астаны. В целом такой график более трудный, но конкретно в первом матче, играющемся, как правило, «с корабля на бал», выходит даже лучше.

В общем, имеющиеся у обоих соперников плюсы практически полностью компенсируются имеющимися у них минусами. На выходе же, по моему разумению, выходит два очка «Адмиралу», причём одно очко «Спартаку» видится вполне вероятным событием. А вот тотал может быть совершенно любым, соперники во Владивостоке как играли по минимуму, так и насыпали по «полной авоське», и тут уже не угадаешь», — сказал Лебедев.

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