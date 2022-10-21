«Барыс» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 21 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Металлург».
Ставка: «Барыс» не проиграет за 1.95.
«Пока непонятно, разбудила ли «Магнитка» «Ак Барс» так, как в своё время декабристы разбудили Герцена, но можно точно констатировать, что бесследно игра в Казани для уральцев не прошла и положили они там сил немало. То есть в Казахстане выложиться второй раз подряд «до донышка» уже вряд ли получится. А «Барыс», в свою очередь, отдыхал даже не на сутки, а на целых двое больше, чем «Магнитка», и никуда при этом не ездил. У астанинцев заканчивается пятиматчевая домашняя серия, которую они начали унизительным поражением от «Куньлуня» (или не унизительным – кто сейчас «Куньлуню» не проигрывал), но дальше было три победы.
Экспресс с коэффициентом 4.98.
Да, в общей статистике личных встреч «Магнитка» прилично казахстанцев бьёт. Но это преимущество по количеству побед в междусобойчиках сложилось в основном из матчей в Магнитогорске и игр плей-офф – там у «Магнитки» серьёзное превосходство. А вот в столице братского Казахстана, как её ни переименовывай, играют соперники на равных. А сейчас получается, что у «Барыса» даже будет преимущество.
Но я в прогнозе всё-таки не стану безудержно храбриться и сохраню присущую мне скромность. И предскажу, что «Барыс» не проиграет дома в основное время. Почему-то кажется, что, скорее всего, даже выиграет, но пусть будет «лайт-вариант»: не проиграет. А уж что там будет потом, после завершения основного времени, посмотрим – везёт тому, кто везёт», — сказал Лебедев.
Прогноз на матч «Барыс» — «Металлург» с коэффициентом 3.50.
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