ЦСКА – «Автомобилист»: ставка Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Автомобилист».
Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.48.
«По большому счёту у «Автомобилиста» всё было замечательно до прошлого тура, в котором он на полной скорости налетел на бетонную стену под названием СКА. А «Автомобилист» у нас всё-таки ещё не БелАЗ, от которого во время краш-теста бетонная стена норовит отползти. Стало быть, крови у уральцев в Питере попили немало, и к ЦСКА он пришёл «готовеньким».
Экспресс с коэффициентом 4.98.
А у ЦСКА сейчас всё хорошо. Речь даже не о шестиматчевой победной серии (сколько таких серий было у ЦСКА за последние годы!), а о том, что армейцам наконец-то, с четвёртого захода удалось сломить непобедимый «Куньлунь». И сразу радостно засветило солнышко, заколосилась рожь, заголубело небо и зазеленела трава. Все напасти остались позади, и тут тебе «Автомобилист», да ещё хорошенько умятый и утрамбованный питерскими закадычными друзьями (ну, в том смысле, что они норовят ухватить друг друга за кадык).
И статистика личных встреч тоже сурово на стороне ЦСКА. В целом у красно-синих более чем трёхкратное превосходство по количеству побед в междусобойчиках, а конкретно в десяти последних московских матчах и вовсе четырёхкратное – восемь побед ЦСКА против двух «Автомобилиста».
В общем, совсем уж хоронить екатеринбуржцев я не стану — играют они красиво и весело — но два очка ЦСКА спрогнозирую. Довеселятся ли при этом гости до одного очка – сиё великая тайна есть. Посмотрим», — сказал Лебедев.
Прогноз на матч ЦСКА — «Автомобилист» с коэффициентом 3.10.
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