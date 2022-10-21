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ЦСКА – «Автомобилист»: ставка Максима Лебедева на встречу КХЛ

ЦСКА – «Автомобилист»: ставка Максима Лебедева на встречу КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Автомобилист».

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.48.

«По большому счёту у «Автомобилиста» всё было замечательно до прошлого тура, в котором он на полной скорости налетел на бетонную стену под названием СКА. А «Автомобилист» у нас всё-таки ещё не БелАЗ, от которого во время краш-теста бетонная стена норовит отползти. Стало быть, крови у уральцев в Питере попили немало, и к ЦСКА он пришёл «готовеньким».

Экспресс с коэффициентом 4.98.

А у ЦСКА сейчас всё хорошо. Речь даже не о шестиматчевой победной серии (сколько таких серий было у ЦСКА за последние годы!), а о том, что армейцам наконец-то, с четвёртого захода удалось сломить непобедимый «Куньлунь». И сразу радостно засветило солнышко, заколосилась рожь, заголубело небо и зазеленела трава. Все напасти остались позади, и тут тебе «Автомобилист», да ещё хорошенько умятый и утрамбованный питерскими закадычными друзьями (ну, в том смысле, что они норовят ухватить друг друга за кадык).

И статистика личных встреч тоже сурово на стороне ЦСКА. В целом у красно-синих более чем трёхкратное превосходство по количеству побед в междусобойчиках, а конкретно в десяти последних московских матчах и вовсе четырёхкратное – восемь побед ЦСКА против двух «Автомобилиста».

В общем, совсем уж хоронить екатеринбуржцев я не стану — играют они красиво и весело — но два очка ЦСКА спрогнозирую. Довеселятся ли при этом гости до одного очка – сиё великая тайна есть. Посмотрим», — сказал Лебедев.

Прогноз на матч ЦСКА — «Автомобилист» с коэффициентом 3.10.

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