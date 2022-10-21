Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: где будет трансляция, на каком канале покажут бой

22 октября в Абу-Даби состоится бой за вакантный чемпионский титул в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой из Бразилии.
Бой Махачев — Оливейра на UFC 280 начнётся не ранее 22:15 мск.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Увидеть бой Махачева и Оливейры на UFC 280 можно будет на телеканале «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.
Аналитики выбрали фаворита – это Ислам Махачев. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 60% вероятности. Успех бразильца Оливейры эксперты оценили в 2.55 — это примерно 39% вероятности. Если судьи примут решение о ничейном исходе, сыграет коэффициент 70.00 (1%).
Также можно сделать ставку на тотал больше 2.5 раунда за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что бой не доберётся до этой отметки.
Экспресс с коэффициентом 4.98.
Махачев и Оливейра сделали вес, их бой состоится.
Тухугов провалил взвешивание перед боем с Алмейдой на UFC 280.
Махачев заявил о готовности перейти в другую весовую категорию.
Соннен назвал ошибку Нурмагомедова в подготовке Махачева к бою с Оливейрой.
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