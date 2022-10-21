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«Челси» — «МЮ»: когда матч АПЛ, во сколько начало, где смотреть

«Челси» — «МЮ»: когда матч АПЛ, во сколько начало, где смотреть
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22 октября состоится матч АПЛ, в котором сыграют «Челси» и «МЮ». Начало запланировано на 19:30 мск. На территории России эту встречу не покажут.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.15. Успех гостей оценивается в 3.60. На ничью дают коэффициент 3.40.

Букмекеры считают, что матч «Челси» — «МЮ» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.96.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.

Экспресс с коэффициентом 4.98.

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