«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: когда матч КХЛ, где покажут, во сколько начало, ставки

22 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Игра начнётся в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.
Экспресс с коэффициентом 4.98.
Казанцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 1.90. Шансы уфимцев оценены в 4.00. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.60.
Эксперты сомневаются, что матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 2.10, а на ТМ 4.5 дают 1.73.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.22. Победа команды Олега Знарка с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.45, а на успех «Салавата» можно поставить за 2.75.
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