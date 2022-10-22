«Адмирал» — «Спартак»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Спартаком».
Экспресс с коэффициентом 13.50.
В малорезультативном матче победу одержала московская команда со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).
Первую шайбу в матче болельщикам пришлось ждать очень долго, на 55-й минуте забил легионер «Спартака» Филип Вароне с передач Даниила Орлова и Матвея Заседы.
«Адмиралу» удалось отыграться на 58-й минуте усилиями Михала Криштофа с передачи Колби Уильямса. В овертайме командам отличиться не удалось, а в серии буллитов решающий бросок на счету Максима Цыплакова.
Следующий матч «Спартак» проведёт на выезде с «Амуром» 23 октября. «Адмирал» на своём льду примет череповецкую «Северсталь» 25 октября.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Овечкин добудет «Вашингтону» третью победу. Александр набирает ход!
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 4.30.
Гашек жёстко раскритиковал президента Федерации хоккея Чехии.
Прогноз на матч «Бостон» — «Миннесота» с коэффициентом 2.75.
- 22 октября 2022
-
05:48
-
05:06
-
04:30
- 21 октября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 20 октября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30