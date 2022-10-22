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UFC 280: кард участников, во сколько начало, где смотреть трансляцию

UFC 280: кард участников, во сколько начало, где смотреть трансляцию
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UFC 280 состоится 22 октября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ) на «Этихад Арене». Предварительный кард турнира UFC 280 стартует в 17:00 по московскому времени. Основной — в 21:00 по Москве. Поединок Махачева и Оливейры ориентировочно начнётся не ранее 23:00.

Посмотреть бои основного карда UFC 280, в том числе поединок Махачева и Оливейры, можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Действующий обладатель титула чемпиона в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг проведёт бой с Ти Джей Диллашоу в соглавном поединке вечера. В главном бою будет разыгран вакантный пояс чемпиона UFC в лёгком весе. В нём сойдутся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Ещё одним громким событием станет поединок в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли.

Основной кард:

  • Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу (чемпионский бой в легчайшем весе);
  • Пётр Ян — Шон О’Мэлли (легчайший вес);
  • Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот (лёгкий вес);
  • Кэтлин Чукагян — Манон Фиро (женский наилегчайший вес).

Предварительный кард:

  • Белал Мухаммад — Шон Брэди (полусредний вес);
  • Махмуд Мурадов — Кайо Борральо (средний вес);
  • Волкан Оздемир — Никита Крылов (полутяжёлый вес);
  • Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;
  • Армен Петросян — Эй Джей Добсон;
  • Мухаммад Мокаев — Мальком Гордон (наилегчайший вес);
  • Кэрол Роса — Лина Лансберг (женский легчайший вес).

Экспресс с коэффициентом 17.50.

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