UFC 280: кард участников, во сколько начало, где смотреть трансляцию

UFC 280 состоится 22 октября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ) на «Этихад Арене». Предварительный кард турнира UFC 280 стартует в 17:00 по московскому времени. Основной — в 21:00 по Москве. Поединок Махачева и Оливейры ориентировочно начнётся не ранее 23:00.
Посмотреть бои основного карда UFC 280, в том числе поединок Махачева и Оливейры, можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Действующий обладатель титула чемпиона в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг проведёт бой с Ти Джей Диллашоу в соглавном поединке вечера. В главном бою будет разыгран вакантный пояс чемпиона UFC в лёгком весе. В нём сойдутся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Ещё одним громким событием станет поединок в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли.
Основной кард:
- Чарльз Оливейра — Ислам Махачев (чемпионский бой в лёгком весе);
- Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу (чемпионский бой в легчайшем весе);
- Пётр Ян — Шон О’Мэлли (легчайший вес);
- Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот (лёгкий вес);
- Кэтлин Чукагян — Манон Фиро (женский наилегчайший вес).
Предварительный кард:
- Белал Мухаммад — Шон Брэди (полусредний вес);
- Махмуд Мурадов — Кайо Борральо (средний вес);
- Волкан Оздемир — Никита Крылов (полутяжёлый вес);
- Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;
- Армен Петросян — Эй Джей Добсон;
- Мухаммад Мокаев — Мальком Гордон (наилегчайший вес);
- Кэрол Роса — Лина Лансберг (женский легчайший вес).
Экспресс с коэффициентом 17.50.
Конор Макгрегор дал прогноз на бой Махачев — Оливейра.
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