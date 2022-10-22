«Пари НН» — «Краснодар»: прогноз Александра Бубнова на матч с коэффициентом 9.50

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: победа «Пари НН» со счётом 1:0 за 9.50.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

В Кубке России «Краснодар» проиграл «Пари НН» оптимальным составом. Нижегородцы знают, как играть против «быков», и в очередной раз это докажут.

Думаю, у них не возникнет особых проблем, а вот «Краснодар» не сможет реализовать большую часть моментов. Игра «Пари НН» будет построена на обороне, но один гол они смогут забить и он будет победным.

Ставлю на победу «Пари Нижний Новгород» со счётом 1:0 за коэффициент 9.50».

Экспресс с коэффициентом 17.55.

Аршавин: Марио Фернандес не должен был играть за сборную России.

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.

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Прогноз на матч «Реал» — «Севилья» с коэффициентом 2.50.