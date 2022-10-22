«Локомотив» — «Динамо»: ставка Виктора Гусева на дерби с коэффициентом 2.69

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо»

Ставка: победа «Динамо» (Москва) за 2.69.

«Соперники выйдут на поле после побед в матчах Кубка России. В последний раз они играли между собой на поле «Локомотива» и завершили встречу вничью. Кстати, три последних очных матча соперников завершились вничью.

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У «Локомотива» аховая ситуация в чемпионате. До зоны вылета рукой подать, поэтому клуб покинула немецкая бригада управленцев. Постепенно подтянулись легенды Пашинин и Лоськов. Сразу последовали две победы. Однако не стоит их переоценивать, ведь повержены были «Торпедо» и «Химки».

«Динамо» в последнее время вынуждено отвечать на критику своего тренера, но делается это эффективно. У динамовцев две победы подряд над «Оренбургом» и «Ростовом». В обоих матчах команда пропускала, но забивала по три мяча.

У «Локомотива» были всплески даже при немцах, но поражений было точно не меньше. Команде нужны изменения и нужно найти свою игру. Сомневаюсь, что получится сделать это против «Динамо», пусть у соперника и есть проблемы в обороне.

Зато у динамовцев отличная атака. У Йокановича есть выбор нападающих и даже пар нападающих. В хорошей форме Фёдор Смолов. Мне кажется, что «Локомотив» только перестраивается, а выиграть у «Динамо» ему ещё рановато».

Экспресс с коэффициентом 17.55.

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