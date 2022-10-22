Пётр Ян — Шон О'Мэлли: где смотреть бой UFC 280, по какому каналу покажут, прямой эфир

22 октября в Абу-Даби состоится бой бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, представляющего Россию, с американцем Шоном О’Мэлли. В октагон соперники выйдут не раньше 21:30 мск.

Посмотреть бой UFC 280 Пётр Ян — Шон О'Мэлли можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Двух спортсменов объединяет то, что свои последние встречи они провели неудачно. Россиянин в прошлом бою со Стерлингом не смог вернуть титул чемпиона, а Шон случайно ткнул в глаз своему сопернику, и поединок признали несостоявшимся.



Аналитики выбрали фаворита – это Пётр Ян. Поставить на победу бывшего чемпиона UFC можно с коэффициентом 1.24, что приблизительно равно 80% вероятности. Успех американского спортсмена Шона О’Мэлли эксперты оценили в 4.12 — это примерно 24% вероятности. Если судьи примут решение о ничейном исходе, то сыграет коэффициент 50.00.



Также можно сделать ставку на тотал больше 2.5 раунда за 1.63. Если россиянин и американец закончат поединок раньше, то сыграет коэффициент 2.27.

Экспресс с коэффициентом 17.55.

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