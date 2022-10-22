«Локомотив» — «Динамо»: ставка Александра Бубнова на дерби с коэффициентом 10.0

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо».
Ставка: победа «Динамо» со счётом 2:1 за 10.0.
«У «Динамо» есть свои проблемы, но их гораздо меньше, чем у «Локомотива». В последнее время команда стала проявлять характер.
«Локо», наоборот, часто рассыпается, если пропускает первым. Отдам предпочтение бело-голубым. Они на протяжении текущего сезона выглядят лучше.
К тому же недавно железнодорожники лишились тренера и это усугубит их положение перед дерби».
Экспресс с коэффициентом 17.55.
Самедов назвал новичка «Локомотива», которого бы взял в свою команду.
Прогноз на матч «Реал» — «Севилья» с коэффициентом 2.50.
Сергей Юран: скоро вернусь к тренерской работе.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 5.10.
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