«Реал» — «Севилья»: прогноз Виктора Гусева на матч Примеры с коэффициентом 2.04

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Севилья».
Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.04.
«Нужно оценить сильные и слабые стороны соперников. Я не могу зацепиться за какие-либо аргументы в пользу гостей. «Реал» выиграл в 12 из 13 матчей с «Севильей» на своём поле в Ла Лиге. В последний раз севильцы обыграли мадридцев в 2018 году, а в Мадриде они выиграли аж в 2008 году. В нынешнем чемпионате у «Севильи» проблемы с тренерами — они меняются.
В 10 предыдущих матчах чемпионата у «Реала» всего одна ничья и девять побед. Однако практически в каждом из этих матчей мадридцы пропускали. «Севилья» в тех же 10 турах только дважды победила, проиграв четыре раза и четыре раза сыграв вничью.
Это нижняя часть турнирной таблицы. «Реал» же победил «Барселону» со счётом 3:1, затем обыграл «Эльче», а забил Бензема, только недавно получивший «Золотой мяч». «Севилья» не смогла победить и разошлась миром с «Валенсией».
«Реал» абсолютно спокойно и досрочно вышел из группы в Лиге чемпионов, а у «Севильи» полный провал. Лидеры команды никак себя не проявляют. Поэтому ожидаю уверенную победу мадридцев».
Экспресс с коэффициентом 17.55.
Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.
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Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 5.10.
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