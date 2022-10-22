Эксперты оценили шансы Петра Яна одержать победу над Шоном О'Мэлли за 60 секунд

22 октября в Абу-Даби состоится бой бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, представляющего Россию, с американцем Шоном О’Мэлли. В октагон соперники выйдут не раньше 21:30 мск.
10 лучших прогнозов на субботу.
Не в стиле россиянина заканчивать бой в первом раунде. Только три из 19 поединков завершились ещё до начала второго раунда, но прошли они давно. В четырёх последних боях Пётр доводил дело как минимум до четвёртого раунда.
Одна минута для статусного противостояния в легчайшей весовой категории — слишком мало. Несмотря на это, эксперты оценили вероятность того, что Пётр Ян финиширует Шона О’Мэлли за 60 секунд. Поставить на такое событие в букмекерских конторах можно с коэффициентом 23.0.
Также можно сделать ставку на то, что россиян одержит победу уже в первом раунде – с коэффициентом 5.60.
Экспресс с коэффициентом 17.55.
Конор Макгрегор дал прогноз на бой Махачев — Оливейра.
Махачев объяснил, почему уверен в досрочной победе над Оливейрой.
Оливейра обвинил Махачева в неуважении.
Махачев: завтра у нас будет чемпионский пояс.
Тухугов провалил взвешивание перед боем с Алмейдой на UFC 280.
Соннен назвал ошибку Нурмагомедова в подготовке Махачева к бою с Оливейрой.
- 22 октября 2022
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:40
-
07:20
-
07:11
-
06:33
-
05:48
-
05:06
-
04:30
- 21 октября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00