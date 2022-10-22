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Эксперты оценили шансы Петра Яна одержать победу над Шоном О'Мэлли за 60 секунд

Эксперты оценили шансы Петра Яна одержать победу над Шоном О'Мэлли за 60 секунд
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22 октября в Абу-Даби состоится бой бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, представляющего Россию, с американцем Шоном О’Мэлли. В октагон соперники выйдут не раньше 21:30 мск.

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Не в стиле россиянина заканчивать бой в первом раунде. Только три из 19 поединков завершились ещё до начала второго раунда, но прошли они давно. В четырёх последних боях Пётр доводил дело как минимум до четвёртого раунда.

Одна минута для статусного противостояния в легчайшей весовой категории — слишком мало. Несмотря на это, эксперты оценили вероятность того, что Пётр Ян финиширует Шона О’Мэлли за 60 секунд. Поставить на такое событие в букмекерских конторах можно с коэффициентом 23.0.

Также можно сделать ставку на то, что россиян одержит победу уже в первом раунде – с коэффициентом 5.60.

Экспресс с коэффициентом 17.55.

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