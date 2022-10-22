«Реал» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Севилья».
Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.70.
10 лучших прогнозов на субботу.
«Матч «Реал» — «Севилья» по статусу и афишности не уступает матчу, который пройдёт на «Камп Ноу».
«Реал» сейчас в полном порядке, играет в идеальный футбол – одержал победу в «эль класико», уверенно победил «Эльче». На неделе Карим Бензема получил «Золотой мяч», а Куртуа стал лучшим вратарём прошлого сезона.
«Севилья» при Хорхе Сампаоли пока не проигрывает и играет исключительно низы. Но «Севилье» тяжело и проблемы в обороне остаются, чем может воспользоваться «Реал».
«Реал», конечно же, сильнее, и пора «Севилье» проиграть. Я бы взял победу «Реала» при тотале меньше 4.5 мяча. Скорее всего, много «Севилья» не пропустит».
Экспресс с коэффициентом 17.55.
Юрий Сёмин назвал главную проблему «Локомотива».
Прогноз на матч «Реал» — «Севилья» с коэффициентом 2.50.
Тен Хаг: я уже предупреждал Роналду, что уходить с матча — неприемлемо.
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