Прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Краснодар» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Краснодар», который состоится 22 октября.
Ставка: «Пари Нижний Новгород» не проиграет за 1.54.
Трое суток назад эти команды уже играли между собой в Кубке России. Естественно, оба тренера применили ротацию и не стали раскрывать все карты. В старте «Пари НН» оказалось семь игроков основы, а вот за «Краснодар» таких футболистов вышло девять. «Краснодар» всё-таки проиграл со счётом 0:1, хотя и имел игровое преимущество и чаще бил по воротам.
Тренер «Пари НН» Михаил Галактионов уже всеми мыслями в Москве. На следующей неделе должно состояться его назначение на должность главного тренера «Локомотива». Нижегородскую команду примет его помощник — Антон Хазов. Клуб осведомлён, что это последний матч Галактионова у руля – это может дать дополнительный импульс составу.
«Пари НН» прервал серию из шести матчей без побед и вышел в плей-офф Кубка России, но проблемы в атаке всё ещё присутствуют – за семь последних матчей нижегородцы забили всего три мяча. У «Краснодара» же, напротив, серия из трёх поражений, два из которых вышли весьма драматичными.
Рекомендуем ставку на то, что хозяева не проиграют и порадуют Галактионова перед уходом в «Локомотив».
Экспресс с коэффициентом 4.08 на РПЛ.
Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 3.10.
Губерниев считает, что российские клубы не скоро вернутся в еврокубки.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 5.10.
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