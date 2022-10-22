«Пари НН» — «Краснодар»: где смотреть онлайн бесплатно, по какому каналу покажут

22 октября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Пари НН» – «Краснодар». Начало запланировано на 14:00 мск.

Смотреть встречу «Пари НН» – «Краснодар» можно на телеканале «Матч Премьер».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Победа нижегородцев оценивается аналитиками в 2.74. На ничью предлагают поставить за 3.50.

Букмекеры сомневаются, что матч 14-го тура чемпионата России «Пари НН» – «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.89.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 17.55.

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