«Пари НН» — «Краснодар»: где смотреть онлайн бесплатно, по какому каналу покажут

22 октября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Пари НН» – «Краснодар». Начало запланировано на 14:00 мск.
Смотреть встречу «Пари НН» – «Краснодар» можно на телеканале «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Победа нижегородцев оценивается аналитиками в 2.74. На ничью предлагают поставить за 3.50.
Букмекеры сомневаются, что матч 14-го тура чемпионата России «Пари НН» – «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.89.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.
Экспресс с коэффициентом 17.55.
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Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.
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