«Факел» — «Ростов»: ставка Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Ростов».

Ставка: «Ростов» забьёт во втором тайме за 1.65.

«В Воронеже «Факел» будет принимать «Ростов», который в последних матчах выглядит не очень убедительно. Было поражение от «Урала» в чемпионате, проиграли в кубковой встрече «Динамо», но обойма у ростовчан неплохая. Да, будет отсутствовать Миронов, он пропускает матч из-за дисквалификации.

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Что-то корректирует, где-то закрывает, какие-то позиции дублирует Валерий Карпин, но по игре «Ростов» неплохо смотрится. Другой вопрос, что поле в Воронеже оставляет желать лучшего — высоковата трава, не самого хорошего качества газон. Это может сказаться.

«Ростов» готовился к этому матчу в Москве — остался после игры с «Динамо». Может быть, чуть меньше логистических проблем будет. Но всё равно до Воронежа пришлось добираться, так скажем, не авиасообщением, а наземным транспортом.

«Факел» уже пять туров подряд не проигрывает, кубковое поражение от «Спартака» не берём, хотя и там воронежцы неплохо смотрелись. Четыре ничьих подряд у «Факела», но есть закономерность: Воронеж часто пропускает во вторых таймах. Футбол у команды энергозатратный, много она прессингует, много бегает, не всегда силёнок хватает.

У «Ростова» есть отличный козырь — падения Комличенко в штрафной, блокировки, заслоны на стандартах, плюс Уткин здорово стандарты исполняет. И «Ростов» с помощью скамейки может игру видоизменять.

Мне кажется, во втором тайме, когда уже у «Факела» силёнок будет поменьше, у «Ростова» будут хорошие шансы, чтобы отличиться. Мой прогноз — гол «Ростова» во втором тайме за 1.65».

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