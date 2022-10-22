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Эксперты назвали топ-5 претендентов на выступление вечера UFC 280

Эксперты назвали топ-5 претендентов на выступление вечера UFC 280
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Предварительный кард турнира UFC 280 стартует в 17:00 мск. Основной — в 21:00 мск.

Выступление вечера — награда индивидуальная. Она вручается отдельно одному из бойцов. В редких случаях получить её могут оба соперника.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кард UFC 280 подарит много интересных событий, за которыми будет наблюдать весь мир. Среди них титульный поединок Ислам МахачевЧарльз Оливейра. Этот бой вполне может закончиться неожиданно, а один из бойцов может получить призовые за выступление вечера.

Букмекеры уверены, что это будет Ислам Махачев, и предлагают сделать ставку на такое событие за коэффициент 2.20. Вероятность того, что эту награду присвоит себе Чарльз Оливейра, оценена в 3.30.

Ровно столько же, как на бразильца, предлагают эксперты на получение призовых Петром Яном – 3.30. Россиянину предстоит провести бой с Шоном О'Мэлли.

Эксперты выделили Матеуша Гамрота, которого ожидает бой с Бенеилом Дариушом. Если поляк заберёт призовые за выступление вечера, то сыграет коэффициент 3.90.

Чемпионский бой в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу тоже может претендовать на индивидуальные награды. Так, на то, что бывший соперник Петра Яна получит приз за лучшее выступление вечера, можно сделать ставку с коэффициентом 4.00.

Экспресс с коэффициентом 17.55.

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