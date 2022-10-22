Эксперты назвали топ-5 претендентов на выступление вечера UFC 280

Предварительный кард турнира UFC 280 стартует в 17:00 мск. Основной — в 21:00 мск.
Выступление вечера — награда индивидуальная. Она вручается отдельно одному из бойцов. В редких случаях получить её могут оба соперника.
Кард UFC 280 подарит много интересных событий, за которыми будет наблюдать весь мир. Среди них титульный поединок Ислам Махачев — Чарльз Оливейра. Этот бой вполне может закончиться неожиданно, а один из бойцов может получить призовые за выступление вечера.
Букмекеры уверены, что это будет Ислам Махачев, и предлагают сделать ставку на такое событие за коэффициент 2.20. Вероятность того, что эту награду присвоит себе Чарльз Оливейра, оценена в 3.30.
Ровно столько же, как на бразильца, предлагают эксперты на получение призовых Петром Яном – 3.30. Россиянину предстоит провести бой с Шоном О'Мэлли.
Эксперты выделили Матеуша Гамрота, которого ожидает бой с Бенеилом Дариушом. Если поляк заберёт призовые за выступление вечера, то сыграет коэффициент 3.90.
Чемпионский бой в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу тоже может претендовать на индивидуальные награды. Так, на то, что бывший соперник Петра Яна получит приз за лучшее выступление вечера, можно сделать ставку с коэффициентом 4.00.
Экспресс с коэффициентом 17.55.
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