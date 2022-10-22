«Факел» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 22 октября 2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 1.72.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Ростов» немного сбавил в последнее время — проиграли впервые в сезоне на своём поле («Уралу» — 1:2), следом уступил в кубковой встрече с «Динамо» — 1:3, хотя там не совсем основной состав был, но у бело-голубых был очень большой перевес во всех компонентах. Матч с «Факелом» — хорошая возможность реабилитироваться, взять три очка.

Но воронежцы не подарок, они пять туров подряд никому не проигрывают в чемпионате. Да, победа была только одна, но даже «Зениту» на своём поле не уступили. Сейчас, правда, проиграли «Спартаку» в кубковой игре, но качество футбола было достойным, на мой взгляд.

Все отмечают, что в Воронеже тяжело играть из-за сложного поля. Но если посмотреть на результаты, то практически в каждом матче забивают обе команды. Считаю, что и от этого матча нужно ждать подобного.

Мой прогноз — обе забьют. «Факел» напористо действует, прессингует, а у «Ростова» довольно молодая оборона, выход не всегда удаётся, тем более поле не самого высокого качества. Сами же ростовчане забивают в каждом туре. И здесь наверняка что-то придумают, учитывая великолепную форму Комличенко».

Экспресс с коэффициентом 13.80.

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.

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Прогноз на матч «Реал» — «Севилья» с коэффициентом 2.50.

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