Эксперты назвали вероятность остановки боя Пётр Ян — Шон О'Мэлли из-за тычка в глаз

22 октября в Абу-Даби состоится бой бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, представляющего Россию, с американцем Шоном О’Мэлли. В октагон соперники выйдут не раньше 21:30 мск.
Американский боец провёл грязно свой прошлый поединок. Его соперником был Педро Муньос, но бой остановили во втором раунде из-за тычка в глаз Шоном О’Мэлли бразильцу.
Эксперты оценили шансы в поединке Пётр Ян — Шон О'Мэлли такой ситуации. Поставить на то, что бой будет остановлен из-за тычка в глаз, можно с коэффициентом 5.00.
Ровно столько же готовы предложить букмекеры на то, что поединок будет остановлен из-за удара в пах – 5.00.
Экспресс с коэффициентом 13.80.
Иван Штырков дал прогноз на бой Ян — О'Мэлли.
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