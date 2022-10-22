«Факел» — «Ростов»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, прямой эфир

В Воронеже на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» состоится матч РПЛ «Факел» — «Ростов». Начало запланировано на 16:30 мск.

Посмотреть встречу можно на канале «Матч Премьер».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Победа воронежцев оценивается аналитиками в 3.00. Поставить на ничью предлагают за 3.35.

Букмекеры сомневаются, что матч 14-го тура чемпионата России «Факел» – «Ростов» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.88.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей в букмекерских конторах доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 13.80.

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