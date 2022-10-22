UFC 280: во сколько начало, кард участников, по какому каналу покажут

UFC 280 состоится 22 октября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ) на «Этихад Арене». Предварительный кард турнира UFC 280 стартует в 17:00 мск. Основной — в 21:00 мск. Поединок Махачева и Оливейры ориентировочно начнётся не ранее 23:00 мск.
Посмотреть бои основного карда UFC 280, в том числе поединок Махачева и Оливейры, можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Действующий обладатель титула чемпиона в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг проведёт бой с Ти Джеем Диллашоу в соглавном поединке вечера. В главном бою будет разыгран вакантный пояс чемпиона UFC в лёгком весе. В нём сойдутся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Ещё одним громким событием станет поединок в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли.
Основной кард:
- Чарльз Оливейра — Ислам Махачев (чемпионский бой в лёгком весе);
- Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу (чемпионский бой в легчайшем весе);
- Пётр Ян — Шон О’Мэлли (легчайший вес);
- Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот (лёгкий вес);
- Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро (женский наилегчайший вес).
Предварительный кард:
- Белал Мухаммад — Шон Брэди (полусредний вес);
- Махмуд Мурадов — Кайо Борральо (средний вес);
- Волкан Оздемир — Никита Крылов (полутяжёлый вес);
- Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;
- Армен Петросян — Эй-Джей Добсон;
- Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон (наилегчайший вес);
- Кэрол Роса — Лина Ленсберг (женский легчайший вес).
Экспресс с коэффициентом 17.50.
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