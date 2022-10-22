UFC 280: во сколько начало, кард участников, по какому каналу покажут

UFC 280 состоится 22 октября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ) на «Этихад Арене». Предварительный кард турнира UFC 280 стартует в 17:00 мск. Основной — в 21:00 мск. Поединок Махачева и Оливейры ориентировочно начнётся не ранее 23:00 мск.

Посмотреть бои основного карда UFC 280, в том числе поединок Махачева и Оливейры, можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Действующий обладатель титула чемпиона в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг проведёт бой с Ти Джеем Диллашоу в соглавном поединке вечера. В главном бою будет разыгран вакантный пояс чемпиона UFC в лёгком весе. В нём сойдутся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Ещё одним громким событием станет поединок в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли.

Основной кард:

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев (чемпионский бой в лёгком весе);

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу (чемпионский бой в легчайшем весе);

Пётр Ян — Шон О’Мэлли (легчайший вес);

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот (лёгкий вес);

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро (женский наилегчайший вес).

Предварительный кард:

Белал Мухаммад — Шон Брэди (полусредний вес);

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо (средний вес);

Волкан Оздемир — Никита Крылов (полутяжёлый вес);

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон;

Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон (наилегчайший вес);

Кэрол Роса — Лина Ленсберг (женский легчайший вес).

Экспресс с коэффициентом 17.50.

Конор Макгрегор дал прогноз на бой Махачев — Оливейра.

Махачев объяснил, почему уверен в досрочной победе над Оливейрой.

Оливейра обвинил Махачева в неуважении.

Махачев: завтра у нас будет чемпионский пояс.

Тухугов провалил взвешивание перед боем с Алмейдой на UFC 280.

Соннен назвал ошибку Нурмагомедова в подготовке Махачева к бою с Оливейрой.