«Реал» — «Севилья»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Реал» — «Севилья».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Реал» после победы в «эль класико» закрепился на вершине таблицы и теперь имеет очень внушительный отрыв от каталонцев, хотя у тех есть игра в запасе. Мадридцы сейчас выглядят мощно по всем параметрам, практически не теряют очков на своём поле и уже решили задачу по выходу в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Считаю, что награда Карима Бензема добавит ему сил и мотивации. Он продолжит в этом сезоне выступать на таком же высоком уровне.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Севилья» после смены главной фигуры на тренерском мостике явно стала смотреться интереснее в атаке и принялась более активно добывать очки. Команда всё ещё несколько прагматична и старается решить всё одним-двумя разящими ударами, но опасных моментов создаёт уже на порядок больше, чем в начале сезона.

На мой взгляд, клуб сможет обрести свои привычные кондиции, ведь по составу и опыту игроков он ничем не уступает многим представителям верхней части таблицы.

Я считаю, что в этом противостоянии стоит ждать активности в нападении от обоих коллективов. «Реал» всегда опасен в атаке, где бы он ни играл, а на своей земле — так уж тем более. Однако и севильцы полны решимости дать бой лидеру и вряд ли станут отсиживаться всю игру в обороне.

Полагаю, что мадридцы всё-таки смогут одолеть противника, но и гости свой мяч забьют, имея очень неплохих исполнителей впереди. Мой прогноз — обе забьют за коэффициент 1.80».

Экспресс с коэффициентом 13.80.

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.

Прогноз Губерниева на матч «Спартак» — «Химки».

Прогноз на матч «Реал» — «Севилья» с коэффициентом 2.50.

Аршавин: Мостовой на всё смотрит с высоты своего трона.