Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на бой Махачев — Оливейра на UFC 280

Прогноз на бой Махачев — Оливейра на UFC 280
Комментарии

Авторы Betassist подготовили прогноз на бой UFC 280 Чарльз ОливейраИслам Махачев.

Ставка: победа Оливейры за 2.88.

Букмекеры видят явным фаворитом россиянина. Его принято преподносить как человека, который по уровню навыков не уступает Хабибу и должен продолжить его доминирование в лёгком весе.

Экспресс с коэффициентом 17.80.

Так ли это на самом деле, нам только предстоит увидеть. Ислам, безусловно, высококлассный боец, но серьёзное преимущество в коэффициентах у него по большому счёту из-за выданных немалых авансов.

Оливейра, в отличие от соперника, уже не раз показывал нам всё, на что способен. Выглядело впечатляюще. После того как бразилец подтянул стойку до реально высокого уровня, он превратился в бойца без слабых мест. Махачев может переводить его в партер, контролировать там и даже наносить урон, но Чарльз в любой момент может перевернуть ход поединка.

Нельзя сказать, что в плане навыков он уступает своему сопернику, а в опыте серьёзно его превосходит. Этого должно хватить, чтобы вернуть себе пояс. Предлагаем поставить на победу Чарльза Оливейры за 2.88. Коэффициент кажется слишком высоким. Недооценивать бразильца никак нельзя.

Где покажут бой Махачев — Оливейра.

Конор Макгрегор дал прогноз на бой Махачев — Оливейра.

Махачев объяснил, почему уверен в досрочной победе над Оливейрой.

Оливейра обвинил Махачева в неуважении.

Алексей Махно дал прогноз на бой Махачев — Оливейра.

Соннен назвал ошибку Хабиба в подготовке Махачева к бою с Оливейрой.

Экспресс на UFC 280 с коэффициентом 10.32: Махачев подведёт, а Пётр Ян вернёт доверие Экспресс на UFC 280 с коэффициентом 10.32: Махачев подведёт, а Пётр Ян вернёт доверие
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022