Прогноз на бой Махачев — Оливейра на UFC 280

Авторы Betassist подготовили прогноз на бой UFC 280 Чарльз Оливейра — Ислам Махачев.

Ставка: победа Оливейры за 2.88.

Букмекеры видят явным фаворитом россиянина. Его принято преподносить как человека, который по уровню навыков не уступает Хабибу и должен продолжить его доминирование в лёгком весе.

Экспресс с коэффициентом 17.80.

Так ли это на самом деле, нам только предстоит увидеть. Ислам, безусловно, высококлассный боец, но серьёзное преимущество в коэффициентах у него по большому счёту из-за выданных немалых авансов.



Оливейра, в отличие от соперника, уже не раз показывал нам всё, на что способен. Выглядело впечатляюще. После того как бразилец подтянул стойку до реально высокого уровня, он превратился в бойца без слабых мест. Махачев может переводить его в партер, контролировать там и даже наносить урон, но Чарльз в любой момент может перевернуть ход поединка.

Нельзя сказать, что в плане навыков он уступает своему сопернику, а в опыте серьёзно его превосходит. Этого должно хватить, чтобы вернуть себе пояс. Предлагаем поставить на победу Чарльза Оливейры за 2.88. Коэффициент кажется слишком высоким. Недооценивать бразильца никак нельзя.

Где покажут бой Махачев — Оливейра.

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