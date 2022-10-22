Прогноз на бой UFC 280 Пётр Ян — Шон О’Мэлли от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на бой UFC 280 Пётр Ян — Шон О’Мэлли от авторов Betassist.

Ставка: Пётр Ян победит по очкам за 2.10.

Для Петра Яна этот бой важнее, чем для соперника, на кону стоит слишком многое. Ещё одна неудача отбросит россиянина вниз. Тогда как Шона вряд ли кто-то будет упрекать в поражении. Будем надеяться, что россиянин сделал выводы из последнего боя со Стерлингом, налёг на подготовку и не станет недооценивать соперника, который хоть и котируется ниже, но остаётся очень опасным.

Экспресс с коэффициентом 17.50.

Яну понадобится время, чтобы подстроиться под такого непредсказуемого соперника, как Сахарок, а времени на это будет мало. Да и поймать Шона, чтобы навязать ему свой бой, не так-то просто: американец очень хорошо двигается и за счёт антропометрии может некоторое время держать Яна на дистанции. Если у Петра получится быстро преодолеть все эти неудобства, то победа от него никуда не денется.



Рискнём предположить, что первый раунд может остаться за американцем, а уже со второго Пётр по привычке взвинтит темп, начнёт больше попадать и доминировать в бою. Если получится как можно раньше обработать ударами корпус О’Мэлли, чтобы его замедлить, то будет ещё проще, но финишировать андердога за три раунда будет сложно.

Наиболее вероятным исходом тут выглядит победа Петра Яна решением судей. Россиянин определённо выше уровнем, а выводы после поражения от Стерлинга наверняка последовали. Долго запрягать Яну больше нельзя.

Где покажут бой Ян — О'Мэлли.

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