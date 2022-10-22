Прогноз «Чемпионата» на бой Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу UFC 280

Авторы Betassist подготовили прогноз на бой Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу на UFC 280.

Ставка: тотал меньше 4.5 раунда за 2.33.

Мастер джиу-джитсу и действующий обладатель чемпионского пояса Алджамейн Стерлинг провёл 23 боя и одержал 20 побед. Фанкмастер — классический фронтальный боец, старающийся держать позицию в центре октагона и лишний раз не смещаться к сетке.

Экспресс с коэффициентом 17.50.

Его главное оружие — джебб и мощная резкая двойка. Вряд ли Алдж будет применять длинные боковые, поскольку соперник умеет моментально подлезть под руку и наказывать. С борьбой у Стерлинга всё в порядке, что было видно во втором поединке с Яном: активности было немного, зато это позволяло контролировать оппонента и набирать очки.



Ти Джей воспринимает поединок в качестве последнего шанса вернуться в элиту ММА. Это заставит его вести бой чуть более резче и быстрее. Агрессии и напора ему не занимать, но вот в технике он несколько уступает оппоненту. В 36 лет Диллашоу набрал хорошие физические кондиции. Его контрвыпады по-прежнему таят опасность. Возникают некоторые сомнения в его тайминге, поскольку два года простоя из-за дисквалификации обязательно скажутся на чувстве ритма.



Соперники будут строить бой от разных стратегий. Фанкмастер постарается затянуть бой до пяти раундов, чтобы не рисковать и рассчитывать на судейское решение в самом пиковом случае. Со своей стороны Диллашоу будет делать всё возможное, чтобы решить вопрос о своей победе во втором или третьем раунде.

Весьма вероятно, что, войдя в обмен ударами, один из бойцов упадёт раньше пятого раунда. Рекомендуем рассмотреть ставку «тотал раундов меньше 4.5» за коэффициент 2.33.

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