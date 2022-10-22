Пётр Ян — Шон О'Мэлли: прогноз Ивана Штыркова на бой UFC 280 с коэффициентом 9.00

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков сделал прогноз на предстоящий бой UFC 280 Пётр Ян — Шон О'Мэлли.
Ставка: победа Петра Яна во втором раунде за 9.00.
«Когда мы говорим, что Петя кого-то легко пройдёт, мы берём сухой остаток уровня бойцов. Например, уровень оппозиции Петра до UFC и во время UFC, уровень его навыков и уровень навыков его соперника. Это показатель, но кто-то всё равно также приходил и становился чемпионом. Все бойцы растут, когда идут по карьерной лестнице и доходят до каких-то топовых значений.
В нашем случае видно, что Ян сконцентрирован. Медиатишина, он не выходит в эфир. Мало разъездов и разлётов. Всё сконцентрировано. Он вернулся в Таиланд, где у него отличный лагерь. В его физической готовности я не сомневаюсь вообще.
Психологически он также всё осознаёт, что ему нужно сделать. В сухом остатке – уровни бойцов. Я не понимаю, за счёт чего Шон О’Мэлли может выиграть у Петра.
Удары? Они медленные. Даже длинные руки не будут преимуществом, потому что Ян умело и быстро сокращает дистанцию. Ему без разницы, какие габариты у соперника. Создать проблемы О’Мэлли может, но это нормально. Никто не говорит, что Петя махнёт рукой и Шон упадёт. Бой интересный.
Мы разговаривали с Яном перед его вылетом в Таиланд. Он сказал, что привык драться пять раундов. Здесь надо будет всё сократить наполовину, и бензобак придётся открывать на полную катушку. Заливать всё, что есть, сразу. Нет времени, чтобы входить и включаться.
Ян сам обозначил этот аспект. Он его отработал и с первых минут первого раунда возьмёт такой темп, что О’Мэлли со своим образом жизни… Не каждый человек чисто физически выдержит такой темп, а тут тебя ещё и по голове будут бить. Притом что О’Мэлли никогда не сталкивался с таким давлением.
Здесь и психологически будет сложно выдержать. Думаю, что Шон не выдержит то, что предложит ему в клетке Петя. Это будет спринт, и три раунда он не продлится. Всё закончится во втором раунде – прямой нокаут или добивание».
Экспресс с коэффициентом 16.90.
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