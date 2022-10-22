«Челси» — «МЮ»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ с коэффициентом 2.16

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Челси» за 2.16.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«13-й тур чемпионата Англии. Обе команды в последнее время на хорошем ходу. Команда Грэма Поттера вообще не пропускает уже пять матчей подряд.

Футболисты довольно быстро поверили в тренера, у Поттера работа получается. Хотя многие предсказывали, что после Тухеля будет очень тяжело.

«Манчестер Юнайтед» победил в важнейшем матче с «Тоттенхэмом». Но мы все знаем ситуацию с Криштиану Роналду. Это главный ньюсмейкер: на поле не вышел, демонстративно покинул игру, за что был отстранён. Всё это негативно скажется на команде.

«Манчестер» всё ещё строит свою игру. Да, футболисты хорошие, могут обыграть «Тоттенхэм». При этом пока на что-то серьёзное команда претендовать не может. В отличие от «Челси». Ставлю на победу синих».

Экспресс с коэффициентом 16.90.

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.

Прогноз Александра Бубнова на матч «Локомотив» — «Динамо».

Прогноз на матч «Реал» — «Севилья» с коэффициентом 2.50.

Гунько: приход Мевли не усилил оборону «Спартака».