Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: какой канал покажет UFC 280, во сколько начало, прогнозы

22 октября в Абу-Даби состоится бой за вакантный чемпионский титул в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой из Бразилии.
Бой Махачев — Оливейра на UFC 280 начнётся не ранее 22:15 мск.
Посмотреть бой UFC 280 Ислам Махачев — Чарльз Оливейра можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.
Аналитики выбрали фаворита – это Ислам Махачев. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 60% вероятности. Успех бразильца Оливейры эксперты оценили в 2.55 — это примерно 39% вероятности. Если судьи примут решение о ничейном исходе, сыграет коэффициент 70.00 (1%).
Также можно сделать ставку на тотал больше 2.5 раунда за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что бой не доберётся до этой отметки.
Экспресс с коэффициентом 17.50.
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