«Локомотив» — «Динамо»: ставка Эдуарда Мора на матч РПЛ с коэффициентом 2.60

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на дерби «Локомотив» — «Динамо».
Ставка: победа «Динамо» за 2.60.
«14-й тур Российской Премьер-Лиги. Московское дерби, интереснейший матч.
10 лучших прогнозов на сегодня.
У «Локомотива» сменился тренер. Наконец-то убрали всю эту немецкую «шарашкину контору». С командой уже работают главные помощники: Лоськов и Пашинин, а главный тренер появится после субботнего матча «Пари НН». Галактионов попрощается с командой и приедет в Москву.
При временном тренере Фёдорове команда выиграла с одинаковым счётом 1:0. Играли дисциплинированно, не очень красиво, но результата достигли. Благодаря победе над «Торпедо» команда поднялась на 13-е место. Думаю, что дальше «Локо» будет только прогрессировать.
«Динамо» тоже провело две последние хорошие игры. В чемпионате и Кубке было забито по три гола. Команда чуть лучше и веселее стала действовать в атаке. Это радует. Не случайно было забито шесть голов за два матча.
Думаю, что в этой игре есть все шансы у «Динамо» одержать победу. Так как «Локо» пока играет с временным тренером и все игроки понимают, что это его последний матч, а у «Динамо» игра поставлена. Поэтому ставлю на П2».
Экспресс с коэффициентом 16.90.
Где покажут матч «Локомотив» — «Динамо».
Кураньи: Кокорин — лучший игрок кипрского чемпионата.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 5.10.
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- 22 октября 2022
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